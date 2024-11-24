Губернатор Воронежской области прокомментировал ничью «Факела» с «Динамо» в 16-м туре РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о матче местного «Факела» с московским «Динамо» (1:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Из-за командировки не смог сегодня быть на матче самой народной команды, но следил за ходом игры. Забитый на последней добавленной минуте гол и вырванная ничья — лучшая иллюстрация воронежского характера! «Факел» вполне мог и выиграть у одного из лидеров чемпионата. Был и отменённый гол, и лидерство на поле, и хорошие моменты. Немного не хватило реализации.

Ну и, конечно, вновь выше всех похвал проявили себя наши болельщики. В холодный день на трибунах их было больше восьми тысяч. Уверен, с такой поддержкой последние матчи перед перерывом будут ещё более горячими. Только вперёд, «Факел»!» — написал Гусев в телеграм-канале.

На данный момент глава Воронежской области находится в Республике Узбекистан с ответным визитом после встречи с главой Бухарской области Ботиром Зариповым.