«Соперник играл ва‑банк». Тренер «Динамо» Личка — о ничьей с «Факелом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:1). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

«Обидно, когда ты так близок к победе в Воронеже… Грустно для команды. Бились, терпели эти все длинные кроссы в штрафную. У соперника была одна неплохая возможность во втором тайме, у нас их было две. Нужно биться до конца. Марков и Каштанов — обученные игроки, сильные и высокие, с ними всегда тяжело играть.

С нашей стороны тоже была хорошая борьба. Понятно, что хотелось бы больше играть низом. Не хватило реализованных моментов, которые были у Фернандеса и Тюкавина. Это футбол, соперник играл ва‑банк. Мы старались всё отбивать, но не получилось на последних секундах игры», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 2 декабря, начало — в 19:00 мск.