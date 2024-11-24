Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Соперник играл ва‑банк». Тренер «Динамо» Личка — о ничьей с «Факелом»

«Соперник играл ва‑банк». Тренер «Динамо» Личка — о ничьей с «Факелом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:1). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

«Обидно, когда ты так близок к победе в Воронеже… Грустно для команды. Бились, терпели эти все длинные кроссы в штрафную. У соперника была одна неплохая возможность во втором тайме, у нас их было две. Нужно биться до конца. Марков и Каштанов — обученные игроки, сильные и высокие, с ними всегда тяжело играть.

С нашей стороны тоже была хорошая борьба. Понятно, что хотелось бы больше играть низом. Не хватило реализованных моментов, которые были у Фернандеса и Тюкавина. Это футбол, соперник играл ва‑банк. Мы старались всё отбивать, но не получилось на последних секундах игры», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 2 декабря, начало — в 19:00 мск.

Материалы по теме
«Факел» продлил беспроигрышную серию дома в РПЛ до семи матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android