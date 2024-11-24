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Башич — о матче «Оренбурга» с «Зенитом»: не самые лучшие чувства после таких встреч

Башич — о матче «Оренбурга» с «Зенитом»: не самые лучшие чувства после таких встреч
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о поражении в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Игра с «Зенитом» получилась упорной, сложной. Особенно тяжело пришлось после удаления. У нас было на игрока меньше и оставалось только обороняться. Не самые лучшие чувства после таких матчей, особенно раздражает пропускать таким образом на последних минутах. Но все равно считаю, что мы провели хорошую встречу, но очков, к сожалению, добыть так и не удается», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 39 очков. «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке с восемью очками.

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