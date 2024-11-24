Башич — о матче «Оренбурга» с «Зенитом»: не самые лучшие чувства после таких встреч

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о поражении в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Игра с «Зенитом» получилась упорной, сложной. Особенно тяжело пришлось после удаления. У нас было на игрока меньше и оставалось только обороняться. Не самые лучшие чувства после таких матчей, особенно раздражает пропускать таким образом на последних минутах. Но все равно считаю, что мы провели хорошую встречу, но очков, к сожалению, добыть так и не удается», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 39 очков. «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке с восемью очками.