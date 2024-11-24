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«Судейские решения не стоит обсуждать». Тренер «Факела» Пятибратов — о ничьей с «Динамо»

«Судейские решения не стоит обсуждать». Тренер «Факела» Пятибратов — о ничьей с «Динамо»
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

«Мы понимали, что мы созрели, чтобы с любой командой играть с позиции силы, по крайней мере в домашних играх. Сегодня мы были лучше, создали много моментов. Понятно, что судейские решения не стоит обсуждать, но мне кажется, что мы должны были бить пенальти в первом тайме. Расстроен, что мы не выиграли. Если мы так продолжаем расти, двигаться [вперёд]… Наверно это наш лучший матч на домашней арене, мы показали достойный футбол.

«Динамо» хорошо играло, создавало моменты. «Факел» сегодня не дал «Динамо» показать свои лучшие качества. Мы прекрасно готовы физически, мы не дали сопернику дышать. «Факел» сегодня был командой‑звездой», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Пятибратова встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 1 декабря, начало — в 19:00 мск.

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