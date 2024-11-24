«Лестер Сити» уволил главного тренера Стива Купера

Английский «Лестер Сити» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Стива Купера. В субботу, 23 ноября, «лисы» проиграли «Челси» в матче 12-го тура чемпионата Англии со счётом 1:2.

«Помощник главного тренера Алан Тэйт и тренер первой команды и аналитик Стив Рэндс также покинули клуб. Стив, Алан и Стив уходят с нашей благодарностью за их вклад во время их пребывания в клубе и с нашими наилучшими пожеланиями на будущее.

Тренировки первой команды будут проходить под руководством тренера Бена Доусона при поддержке Дэнни Олкока и Энди Хьюза, поскольку клуб начинает процесс назначения нового главного тренера, который мы надеемся завершить как можно скорее», — написано в заявлении клуба.

Под руководством Купера в этом сезоне английской Премьер-лиги «Лестер Сити» провёл 12 матчей, в которых набрал 10 очков. На данный момент клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет два очка.