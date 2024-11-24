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Шикунов: Угальде правильно используют в «Спартаке», его место возле ворот соперника

Шикунов: Угальде правильно используют в «Спартаке», его место возле ворот соперника
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре нападающего Манфреда Угальде в составе красно-белых.

«Угальде адаптировался и его правильно используют в «Спартаке». Ему надо играть в качестве центрального нападающего. Только его сдвигают вправо или влево, то Угальде становится не таким полезным. Манфред должен играть возле рамки ворот соперника. Там он хорош и ему комфортно, все это видят», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.

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