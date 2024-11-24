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Радченко — о словах Николича после «Ростова»: ЦСКА — клуб не для экспериментов

Радченко — о словах Николича после «Ростова»: ЦСКА — клуб не для экспериментов
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Бывший футболист Дмитрий Радченко отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Марко Николича об «экспериментах» после проигрыша в матче 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Поражение ЦСКА «Ростову» — неожиданный результат, но ростовчане — молодцы, и Карпин очень хорошо настроил команду. По его работе на бровке было видно, как сильно он хотел победить.

Что касается слов Николича на пресс-конференции, то какие могут быть эксперименты в матче РПЛ? Мы не знаем, какие задачи перед ЦСКА на этот сезон. Но ЦСКА — это клуб точно не для экспериментов. Это команда с большим именем, которая должна бороться за самые высокие места, а не находиться в середине таблицы. Думаю, болельщики ЦСКА негативно отреагируют на эти комментарии Николича», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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