Радченко — о словах Николича после «Ростова»: ЦСКА — клуб не для экспериментов

Бывший футболист Дмитрий Радченко отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Марко Николича об «экспериментах» после проигрыша в матче 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Поражение ЦСКА «Ростову» — неожиданный результат, но ростовчане — молодцы, и Карпин очень хорошо настроил команду. По его работе на бровке было видно, как сильно он хотел победить.

Что касается слов Николича на пресс-конференции, то какие могут быть эксперименты в матче РПЛ? Мы не знаем, какие задачи перед ЦСКА на этот сезон. Но ЦСКА — это клуб точно не для экспериментов. Это команда с большим именем, которая должна бороться за самые высокие места, а не находиться в середине таблицы. Думаю, болельщики ЦСКА негативно отреагируют на эти комментарии Николича», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.