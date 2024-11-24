«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 0:0.

После первого тайма команды не распечатали ворота друг друга.

После 15 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав также 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.