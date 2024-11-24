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Александр Шикунов: о «Ростове» не надо беспокоиться — это 100-процентный середняк

Александр Шикунов: о «Ростове» не надо беспокоиться — это 100-процентный середняк
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о положении «Ростова» после 16 матчей РПЛ. «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у клуба 20 очков.

«Дай бог, чтобы у «Ростова» закончилась чёрная серия. Они обыграли «Спартак» и ЦСКА в Москве! Думаю, команда сейчас придёт в себя, ведь у них два домашних матча. У «Ростова» всё нормально, о нём даже не надо беспокоиться, потому что это 100-процентный середняк. Они будут биться с «Рубином» за седьмое-восьмое место. Команды, которые выше в таблице, сильнее по подбору игроков и по другим аспектам, а команды ниже отстают по этим показателям», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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