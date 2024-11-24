Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарема Салихова: пока «Динамо» играет с медиаклубами, о месте в тройке РПЛ можно забыть

Зарема Салихова: пока «Динамо» играет с медиаклубами, о месте в тройке РПЛ можно забыть
Аудио-версия:
Комментарии

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала московское «Динамо».

«Пока «Динамо» играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы — это всё про медиаактивность, которая подменила спортивную составляющую профессионального клуба. Последний раз «Динамо» качественно играло ещё при Шварце, а сейчас это «Динамолэнд», — приводит слова Салиховой Metaratings.

18 ноября, во время паузы на игры национальных команд, московское «Динамо» провело товарищеский матч с клубом Медиалиги «Амкалом». В составе бело-голубых сыграли актёр Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева, команда Марцела Лички уступила 2:3. Ранее, в июне 2022 года, в игре с «Амкалом» за «Динамо» выступил хоккеист Александр Овечкин.

После 16 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 2 декабря, начало — в 19:00 мск.

Материалы по теме
«Соперник играл ва‑банк». Тренер «Динамо» Личка — о ничьей с «Факелом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android