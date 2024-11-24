Зарема Салихова: пока «Динамо» играет с медиаклубами, о месте в тройке РПЛ можно забыть

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала московское «Динамо».

«Пока «Динамо» играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы — это всё про медиаактивность, которая подменила спортивную составляющую профессионального клуба. Последний раз «Динамо» качественно играло ещё при Шварце, а сейчас это «Динамолэнд», — приводит слова Салиховой Metaratings.

18 ноября, во время паузы на игры национальных команд, московское «Динамо» провело товарищеский матч с клубом Медиалиги «Амкалом». В составе бело-голубых сыграли актёр Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева, команда Марцела Лички уступила 2:3. Ранее, в июне 2022 года, в игре с «Амкалом» за «Динамо» выступил хоккеист Александр Овечкин.

После 16 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 2 декабря, начало — в 19:00 мск.