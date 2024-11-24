«Севилья» минимально обыграла «Райо Вальекано» в матче 14-го тура Ла Лиги

Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Севилья» и «Райо Вальекано». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Матео Бускетс Феррер (Испания). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Севильи».

На 27-й минуте полузащитник «Севильи» Джибриль Соу открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте полузащитник гостей Унай Лопес получил прямую красную карточку. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. Во втором тайме команды не смогли забить.

«Севилья» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 18 очков за 14 матчей. «Райо Вальекано» заработал 16 очков и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 34 очка за 14 игр.