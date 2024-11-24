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Видеообзор матча 16-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» Москва

Видеообзор матча 16-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» Москва
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Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков (Азов). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Динамо» Москва.

На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Факела» на 90+9-й минуте забил хавбек Николай Гиоргобиани — 1:1.

После 16 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Московское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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