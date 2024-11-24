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Александр Шикунов: непонятно, чего хотел Николич в матче с «Ростовом»

Александр Шикунов: непонятно, чего хотел Николич в матче с «Ростовом»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Ростов» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Непонятно, чего хотел Николич в матче с «Ростовом». Но он находится внутри клуба и знает больше, чем мы. Может, были какие-то нюансы, о которых мы не знаем. Это уже внутренняя тренерская проблема. Тяжело всегда обсуждать такие вещи. Может, были какие-то травмы, конфликты и мелочи, не позволявшие Николичу делать замены», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте встречи. Автором забитого мяча стал бразильский защитник ЦСКА Келлвен. На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт в матче. На 89-й минуте Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

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