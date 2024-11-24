Александр Шикунов: непонятно, чего хотел Николич в матче с «Ростовом»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Ростов» (1:2).

«Непонятно, чего хотел Николич в матче с «Ростовом». Но он находится внутри клуба и знает больше, чем мы. Может, были какие-то нюансы, о которых мы не знаем. Это уже внутренняя тренерская проблема. Тяжело всегда обсуждать такие вещи. Может, были какие-то травмы, конфликты и мелочи, не позволявшие Николичу делать замены», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте встречи. Автором забитого мяча стал бразильский защитник ЦСКА Келлвен. На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт в матче. На 89-й минуте Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.