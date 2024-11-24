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Тренер «Динамо» Личка рассказал, кто из травмированных игроков сможет сыграть с «Локо»

Тренер «Динамо» Личка рассказал, кто из травмированных игроков сможет сыграть с «Локо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:1), рассказал, кто из травмированных игроков бело-голубых сможет сыграть во второй игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Встреча состоится 28 ноября на стадионе «РЖД Арена».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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П1
X
П2

— Кто из травмированных сможет сыграть с «Ахматом» в следующем туре?
— У нас почти все будут готовы уже к кубковой встрече с «Локомотивом». Бальбуэна, Нгамалё, Гагнидзе и Бителло остались в Москве, готовились к этой игре. Остальные были здесь с нами, в Воронеже. Луис Чавес и Николас Маричал, несмотря на то что вернулись из сборных в последний момент, отыграли сегодня 90 минут. Очень рад за командный дух и желание играть, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

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