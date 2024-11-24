Тренер «Динамо» Личка рассказал, кто из травмированных игроков сможет сыграть с «Локо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:1), рассказал, кто из травмированных игроков бело-голубых сможет сыграть во второй игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Встреча состоится 28 ноября на стадионе «РЖД Арена».

— Кто из травмированных сможет сыграть с «Ахматом» в следующем туре?

— У нас почти все будут готовы уже к кубковой встрече с «Локомотивом». Бальбуэна, Нгамалё, Гагнидзе и Бителло остались в Москве, готовились к этой игре. Остальные были здесь с нами, в Воронеже. Луис Чавес и Николас Маричал, несмотря на то что вернулись из сборных в последний момент, отыграли сегодня 90 минут. Очень рад за командный дух и желание играть, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».