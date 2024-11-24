Адиев — о голе Самородова: забил в стиле Месси? Слишком громко сказано

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о голе полузащитника грозненцев Максима Самородова в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

«Самородов забил в стиле Месси? Слишком громко сказано. Но Максим забил шикарный гол, просто великолепно исполнил. У него есть это умение обыграть один в один, а тут он троих убрал, считайте. Просто красавец, очень рад! Гол получился очень достойным», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний нападающий в текущем сезоне принял участие в 13 матчах за клуб. Он отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Сейчас «Ахмат» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с девятью очками.