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Адиев — о голе Самородова: забил в стиле Месси? Слишком громко сказано

Адиев — о голе Самородова: забил в стиле Месси? Слишком громко сказано
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Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о голе полузащитника грозненцев Максима Самородова в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«Самородов забил в стиле Месси? Слишком громко сказано. Но Максим забил шикарный гол, просто великолепно исполнил. У него есть это умение обыграть один в один, а тут он троих убрал, считайте. Просто красавец, очень рад! Гол получился очень достойным», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний нападающий в текущем сезоне принял участие в 13 матчах за клуб. Он отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Сейчас «Ахмат» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с девятью очками.

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