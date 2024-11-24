Александр Шикунов: все, кто пытается пугать «Зенит» потеряли свои очки

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о конкурентах «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всегда неожиданно, когда лидер теряет очки в матче с аутсайдером. «Химкам» надо вылазить из ямы, поэтому в матче с «Краснодаром» они закрылись и бились. Это всё правильно, ведь они убрали простор для «быков». В первом тайме у Кордобы был только один полумомент и всё. Сейчас все так будут биться, поэтому такие нюансы будут происходить в каждом туре. «Краснодар», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА потеряли свои очки. «Зенит» же вырвал победу на 96-й минуте. А все преследователи и кто пытается пугать «Зенит» потеряли свои очки. И это не последние потери очков у этих команд», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 16 сыгранных матчей санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.