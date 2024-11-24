«Пари НН» и «Динамо» Махачкала не смогли выявить победителя в матче 16-го тура РПЛ

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 16 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав также 16 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.