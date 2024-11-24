Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пари Нижний Новгород — Динамо Махачкала, результат матча 16-го тура РПЛ, счёт 0:0, 24 ноября 2024 года

«Пари НН» и «Динамо» Махачкала не смогли выявить победителя в матче 16-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 16 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав также 16 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дмитрий Радченко: команды РПЛ скоро перестанут разыгрывать мячи через вратарей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android