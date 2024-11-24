Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байрамян: победная серия «Ростова»? Главное – продолжать упорно работать

Байрамян: победная серия «Ростова»? Главное – продолжать упорно работать
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о трехматчевой серии побед клуба в последних трёх встречах РПЛ и кубка России.

«Победная серия «Ростова»? Главное – продолжать упорно работать и все получится! В футболе часто так бывает. Там, где ты думаешь, что должен взять три очки, обычно не берешь. А там, где не ожидаешь, тебе возвращается. Повторюсь, главное – упорно работать и продолжать в этом же направлении двигаться!» – приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 20 очков по результатам 16 пройденных туров.

Материалы по теме
Александр Шикунов: о «Ростове» не надо беспокоиться — это 100-процентный середняк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android