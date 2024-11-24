Байрамян: победная серия «Ростова»? Главное – продолжать упорно работать

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о трехматчевой серии побед клуба в последних трёх встречах РПЛ и кубка России.

«Победная серия «Ростова»? Главное – продолжать упорно работать и все получится! В футболе часто так бывает. Там, где ты думаешь, что должен взять три очки, обычно не берешь. А там, где не ожидаешь, тебе возвращается. Повторюсь, главное – упорно работать и продолжать в этом же направлении двигаться!» – приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 20 очков по результатам 16 пройденных туров.