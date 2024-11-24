Результаты матчей РПЛ 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, прошли матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 24 ноября:

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:1;

«Факел» — «Динамо» Москва — 1:1;

«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).