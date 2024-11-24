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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица
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Завершился 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты тура.

Результаты матчей 16-го тура РПЛ:

«Рубин» — «Акрон» — 3:0;
«Оренбург» — «Зенит» — 0:1;
ЦСКА — «Ростов» — 1:2;
«Химки» — «Краснодар» — 2:2;
«Спартак» — «Локомотив» — 5:2;
«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:1;
«Факел» — «Динамо» Москва — 1:1;
«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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