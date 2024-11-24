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«Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

«Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»
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Руководство воронежского «Факела» намерено обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча с московским «Динамо» (1:1) в рамках 16-го тура РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

«Факел» намерен обратиться в ЭСК по поводу эпизода, произошедшего на 45-й минуте матча с московским «Динамо». Игрок столичной команды Фернандес, находясь в собственной штрафной площади, рукой заблокировал удар Вячеслава Якимова. Арбитр встречи Артём Чистяков не отреагировал на данный эпизод, как не обратила на него внимание и бригада VAR. Хотя в трансляции чётко видно, что рука отстранена от туловища и явно увеличивает площадь тела защитника», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Факела».

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