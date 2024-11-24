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Ипсвич Таун — Манчестер Юнайтед, результат матча 12-го тура АПЛ, счёт 1:1, 24 ноября 2024 года

«Манчестер Юнайтед» в первом матче под руководством Аморима сыграл вничью с «Ипсвичем»
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Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 2'     1:1 Хатчинсон – 43'    

На второй минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд открыл счёт. Ответный мяч «Ипсвич Таун» на 43-й минуте забил форвард Омари Хатчинсон — 1:1.

После 12 сыгранных матчей «Ипсвич Таун» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав девять очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 31 очко.

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Турнирная таблица АПЛ
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