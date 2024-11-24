Матч Лиги 1 «Нант» — «Гавр» прерван из-за поведения фанатов хозяев

Матч 12-го тура французской Лиги 1 между «Нантом» и «Гавром» был прерван из-за поведения фанатов хозяев. Болельщики спустились со своих трибун, потребовалось вмешательство полиции. Главный судья матча Жером Бризар принял решение увести обе команды в раздевалку.

«Матч остановился здесь, в Нанте, пока у нас было добавленное время: болельщики «Нанта» спустились со своих трибун, полиция была у края поля… Господин Бризар отправил обе команды в раздевалку», — написано в сообщении «Гавра» в социальной сети Х (ранее Twitter).

На момент остановки матча счёт был 2:0 в пользу «Гавра». На данный момент неизвестно, будет ли возобновлена встреча.