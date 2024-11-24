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Матч Лиги 1 «Нант» — «Гавр» прерван из-за поведения фанатов хозяев

Матч Лиги 1 «Нант» — «Гавр» прерван из-за поведения фанатов хозяев
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Матч 12-го тура французской Лиги 1 между «Нантом» и «Гавром» был прерван из-за поведения фанатов хозяев. Болельщики спустились со своих трибун, потребовалось вмешательство полиции. Главный судья матча Жером Бризар принял решение увести обе команды в раздевалку.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Казимир – 3'     0:2 Нгура – 74'    

«Матч остановился здесь, в Нанте, пока у нас было добавленное время: болельщики «Нанта» спустились со своих трибун, полиция была у края поля… Господин Бризар отправил обе команды в раздевалку», — написано в сообщении «Гавра» в социальной сети Х (ранее Twitter).

На момент остановки матча счёт был 2:0 в пользу «Гавра». На данный момент неизвестно, будет ли возобновлена встреча.

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