Результаты матчей АПЛ 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, прошли матчи 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей английской Премьер-лиги 24 ноября:

«Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 2:3;

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 31 очко после 12 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 22 очками занимает лондонский «Челси». В зоне вылета расположились «Кристал Пэлас» и «Ипсвич», набравшие по восемь и девять очков соответственно, а также «Сатугемптон», заработавший четыре очка.