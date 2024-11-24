«Мы — медленнее на порядок». Тренер сборной Казахстана Черчесов — об уровне РПЛ

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов отметил низкие скорости в матче 16‑го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом» (1:2). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Был я вчера на матче ЦСКА — «Ростов» и скажу вам так… Ну уж больно бросается в глаза… Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии — скорость. Особенно — переключение из обороны в атаку. Мы — медленнее на порядок.

Индивидуальное мастерство мы не берём, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд — уже мяч у тебя в воротах. Это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, сейчас я являюсь единственным тренером в России, который может это сравнить. В этом плане нам надо работать», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».