Виктор Гончаренко: «Пари НН» был ближе к победе, чем «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0). Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.

«Моментов было создано не так много. Мне кажется, что мы были чуть ближе, чтобы выиграть матч. Доволен тем, как сыграли в обороне. В домашних играх хочется радовать болельщиков, которые не в таком большом количестве приходят на стадион. Наша цель — набирать очки, и чтобы больше людей приходило на стадион.

Хотелось бы большего насыщения чужой штрафной при наших навесах. Считаю, что мы неплохо действовали в атаке сегодня. Перенастрой? Мы сыграли с холодной головой, что и надо было сделать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

После 16 проведённых матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Ростовом». Матч состоится 30 ноября, начало — в 19:00 мск.