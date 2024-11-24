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Игорь Колыванов оценил шансы Угальде стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/2025

Игорь Колыванов оценил шансы Угальде стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/2025
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о шансах нападающего «Спартака» Манфреда Угальде стать лучшим бомбардиром в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. На счету Угальде 12 мячей в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Угальде может замахнуться на лучшего бомбардира по итогам сезона. Сказали бы такое в прошлом сезоне — рассмеялся бы. Но сейчас он в порядке. Матч с «Локомотивом» Манфред провёл образцово с точки зрения игры нападающего», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Накануне Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.

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