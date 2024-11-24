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Наполи — Рома, результат матча 24 ноября 2024, счёт 1:0, Серия А 2024-2025

Гол Лукаку принёс «Наполи» победу в матче 13-го тура Серии А с «Ромой»
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Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Наполи».

Италия — Серия А . 13-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Лукаку – 54'    

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте нападающим «Наполи» Ромелу Лукаку.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 29 очков за 13 матчей. Отрыв «неаполитанцев» от второго места, где находится «Аталанта», составляет всего одно очко. «Рома» заработала 13 очков и располагается на 12-й строчке.

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