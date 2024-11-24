Гол Лукаку принёс «Наполи» победу в матче 13-го тура Серии А с «Ромой»

Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Наполи».

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте нападающим «Наполи» Ромелу Лукаку.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 29 очков за 13 матчей. Отрыв «неаполитанцев» от второго места, где находится «Аталанта», составляет всего одно очко. «Рома» заработала 13 очков и располагается на 12-й строчке.