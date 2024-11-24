«Крылья Советов» опубликовали заявление по поводу травмы Ивана Ломаева

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«Крылья Советов» опубликовали заявление по поводу травмы вратаря самарского клуба Ивана Ломаева в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

«В матче с «Ахматом» при отражении пенальти вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил повреждение. Произошёл вывих плечевого сустава. Клубные врачи вправили сустав на поле. Кости целы.

В ближайшее время Иван проведёт дополнительные исследования и консультации. По результатам анализов будет выработана дальнейшая тактика лечения. Ваня, скорейшего восстановления», — написано в заявлении клуба.

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.