Кокорин помог «Арису» обыграть «АЕЛ», на его счету — забитый мяч и голевая передача

Завершился матч 11-го тура первого дивизиона Кипра, в котором встречались «АЕЛ» и «Арис». Игра проходила на стадионе «Цирион» в Лимасоле (Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Манелаос Антониу. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Ариса».

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил мяч уже на второй минуте матча. Гол россиянина стал единственным в первом тайме. На 49-й минуте Янник Гомис сделал счёт 2:0 с передачи Кокорина. На 90+4-й минуте Джейден Монтнор забил третий мяч «Ариса».

«АЕЛ» занимает восьмое место в турнирной таблице первого дивизиона Кипра. Команда набрала 13 очков за 11 матчей. «Арис» заработал 26 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Пафос», у которого 31 очко за 11 игр.