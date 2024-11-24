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Кокорин помог «Арису» обыграть «АЕЛ», на его счету — забитый мяч и голевая передача

Кокорин помог «Арису» обыграть «АЕЛ», на его счету — забитый мяч и голевая передача
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Завершился матч 11-го тура первого дивизиона Кипра, в котором встречались «АЕЛ» и «Арис». Игра проходила на стадионе «Цирион» в Лимасоле (Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Манелаос Антониу. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Ариса».

Кипр — Первый дивизион . 11-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
АЕЛ
Лимасол
Окончен
0 : 3
Арис
Лимасол
0:1 Кокорин – 2'     0:2 Гомис – 49'     0:3 Монтнор – 90+4'    
Удаления: Брага – 33' / нет

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил мяч уже на второй минуте матча. Гол россиянина стал единственным в первом тайме. На 49-й минуте Янник Гомис сделал счёт 2:0 с передачи Кокорина. На 90+4-й минуте Джейден Монтнор забил третий мяч «Ариса».

«АЕЛ» занимает восьмое место в турнирной таблице первого дивизиона Кипра. Команда набрала 13 очков за 11 матчей. «Арис» заработал 26 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Пафос», у которого 31 очко за 11 игр.

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