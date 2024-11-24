«Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке». Башич — о матче с «Зенитом»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, что хавбек клуба Александр Коваленко извинился за красную карточку после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». «Оренбург» проиграл со счётом 0:1.

«Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке. Он выглядел очень грустным. Но это игра, это жизнь, иногда ты лучший, а иногда получается так, как получается. Тут уже в любом случае ничего не изменить», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, в первом тайме встречи Александр Коваленко получил две жёлтые карточки и покинул поле, оставив своих одноклубников в меньшинстве на 38-й минуте.