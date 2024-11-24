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«Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке». Башич — о матче с «Зенитом»

«Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке». Башич — о матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, что хавбек клуба Александр Коваленко извинился за красную карточку после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». «Оренбург» проиграл со счётом 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Коваленко извинился за красную карточку в раздевалке. Он выглядел очень грустным. Но это игра, это жизнь, иногда ты лучший, а иногда получается так, как получается. Тут уже в любом случае ничего не изменить», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, в первом тайме встречи Александр Коваленко получил две жёлтые карточки и покинул поле, оставив своих одноклубников в меньшинстве на 38-й минуте.

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