«У них нет кайфа от жизни». Елагин — об игроках «Манчестер Юнайтед»

Российский спортивный комментатор Александр Елагин высказал мнение о нынешних игроках «Манчестер Юнайтед».

«Глядя на сегодняшний «МЮ», больше понимаешь, почему был велик «Юнайтед» сэра Алекса, а до того — «Юнайтед» сэра Басби. Почему у Фергюсона были великие Кантона, Кин, Гиггз, Бекхэм… Почему у Басби были великие Бобби Чарльтон, Бест, Лоу… А у нынешних владельцев «Олд Траффорда»… А чёрт его знает, чего у них есть, кроме денег и пустоты…

Те ребята из «Юнайтед» были своими для тех, для кого они играли, а потому получали сами и доставляли огромное удовольствие всем, кто видел их на поле. Для них игра была, как воздух, как вода — как жизнь! А эти — ремесленники, варяги, наёмники. У них нет кайфа от жизни. Они любят себя в футболе, а не футбол в себе (да простит меня Константин Сергеевич!). Их игра — мертворождённый ребёнок. А у Басби и Ферги — Игра силы духа», — написал Елагин в телеграм-канале.

Сегодня, 24 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Эта игра стала первой для «красных дьяволов» под руководством Рубена Аморима.