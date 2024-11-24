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Леганес — Реал Мадрид, результат матча 14-го тура Ла Лиги, счёт 0:3, 24 ноября 2024 года

Мадридский «Реал» разгромил «Леганес» в матче 14-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Леганес» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас (Испания). «Реал» разгромил «Леганес» со счётом 3:0.

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 43'     0:2 Вальверде – 66'     0:3 Беллингем – 85'    

На 43-й минуте нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. Увеличил преимущество «сливочных» на 66-й минуте полузащитник Федерико Вальверде. Окончательный результат в игре на 86-й минуте установил хавбек Джуд Беллингем — 3:0.

После 13 сыгранных матчей «Реал» Мадрид располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Леганес» после 14 игр занимает 14-е место, заработав 14 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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