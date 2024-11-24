Мадридский «Реал» разгромил «Леганес» в матче 14-го тура Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Леганес» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас (Испания). «Реал» разгромил «Леганес» со счётом 3:0.

На 43-й минуте нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. Увеличил преимущество «сливочных» на 66-й минуте полузащитник Федерико Вальверде. Окончательный результат в игре на 86-й минуте установил хавбек Джуд Беллингем — 3:0.

После 13 сыгранных матчей «Реал» Мадрид располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Леганес» после 14 игр занимает 14-е место, заработав 14 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 34 очка.