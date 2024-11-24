Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не чувствую ничего особенного». Аморим — о дебюте в АПЛ у руля «Манчестер Юнайтед»

«Не чувствую ничего особенного». Аморим — о дебюте в АПЛ у руля «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями от дебюта в английской Премьер-лиге. Сегодня, 24 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» в матче 12-го тура чемпионата Англии со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 2'     1:1 Хатчинсон – 43'    

«Это великолепная атмосфера, великолепное зрелище. Но, когда начинается игра, мне кажется, что я снова в Португалии или в третьем дивизионе. Я так сосредоточен, что всё остаётся по-прежнему.

Вам, ребята, очень повезло, потому что у вас — лучшая лига в мире. Но сегодня я не чувствую ничего особенного, потому что просто хочу выигрывать матчи», — приводит слова Аморима ВВС.

Материалы по теме
Первый матч Аморима в «МЮ» разочаровал. Новая схема с аутсайдером не сработала
Первый матч Аморима в «МЮ» разочаровал. Новая схема с аутсайдером не сработала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android