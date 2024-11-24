«Не чувствую ничего особенного». Аморим — о дебюте в АПЛ у руля «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями от дебюта в английской Премьер-лиге. Сегодня, 24 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» в матче 12-го тура чемпионата Англии со счётом 1:1.

«Это великолепная атмосфера, великолепное зрелище. Но, когда начинается игра, мне кажется, что я снова в Португалии или в третьем дивизионе. Я так сосредоточен, что всё остаётся по-прежнему.

Вам, ребята, очень повезло, потому что у вас — лучшая лига в мире. Но сегодня я не чувствую ничего особенного, потому что просто хочу выигрывать матчи», — приводит слова Аморима ВВС.