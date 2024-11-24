Мохамед Салах прокомментировал свой дубль в ворота «Сатугемптона»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о дубле в ворота «Саутгемптона» (3:2) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Это очень важно, особенно когда мы проигрывали 1:2. Я рад, что нам удалось выиграть игру, это самое главное.

Каждая игра уникальна. У них есть план на матч, они играли очень хорошо, и им удалось забить в начале [второго тайма], но нам также удалось вернуться в игру и выиграть её.

Я думаю, что у нас был хороший план на игру, мы старались играть в свой футбол, и я был уверен, что у нас будут шансы. В то время я думал только о том, чтобы использовать возможности забить», — приводит слова Салаха Sky Sports.

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.