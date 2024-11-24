Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах прокомментировал свой дубль в ворота «Сатугемптона»

Мохамед Салах прокомментировал свой дубль в ворота «Сатугемптона»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о дубле в ворота «Саутгемптона» (3:2) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Собослаи – 30'     1:1 Армстронг – 42'     2:1 Фернандеш – 56'     2:2 Салах – 65'     2:3 Салах – 83'    

«Это очень важно, особенно когда мы проигрывали 1:2. Я рад, что нам удалось выиграть игру, это самое главное.

Каждая игра уникальна. У них есть план на матч, они играли очень хорошо, и им удалось забить в начале [второго тайма], но нам также удалось вернуться в игру и выиграть её.

Я думаю, что у нас был хороший план на игру, мы старались играть в свой футбол, и я был уверен, что у нас будут шансы. В то время я думал только о том, чтобы использовать возможности забить», — приводит слова Салаха Sky Sports.

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

Материалы по теме
«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Ман Сити» в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android