Представитель Самородова: он футболист высочайшего уровня, у него большое будущее

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы вингера «Ахмата» Максима Самородова, высказался о будущем футболиста.

«О качествах Максима было известно не год и не два назад. Это футболист высочайшего уровня, что он в очередной раз доказал. У Самородова большое будущее, в этом никто не сомневается», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

22-летний Максим Самородов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 14 матчей в составе грозненского «Ахмата». В них он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно данным, представленными на портале Transferemarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 1,2 млн.