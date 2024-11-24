Алексей Миранчук — в стартовом составе «Атланты» на матч 1/4 финала МЛС с «Орландо»

Сегодня, 24 ноября, в первом матче плей-офф МЛС встретятся «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эксплория» в Орландо (США). Начало матча — в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Орландо Сити»: Гальесе, Шлегель, Янссон, Сантос, Тоурхалльссон, Араухо, Картахена, Торрес, Охеда, Ангуло, Энрике.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Грегерсен, Уильямс, Абрам, Амадор, Лобжанидзе, Слиш, Маккарти, Форчун, Миранчук, Тьяре.

В 1/8 финала «Атланта Юнайтед» оказалась сильнее «Интер Майами», а «Орландо Сити» справился с «Шарлотт».