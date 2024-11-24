Созин: 2:5 от «Спартака» — следствие ошибки Лантратова, он даже не в топ-5 вратарей РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об ошибке голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:5).

«2:5 от «Спартака» — это следствие одной ошибки Лантратова. К сожалению, сейчас Илья не входит даже в пятёрку топ-вратарей РПЛ. Уже не в первый раз в больших матчах у него такие промахи. Ошибок с розыгрышем мяча стало слишком много. Понятно, откуда идёт мода на то, чтобы вратарь играл как последний защитник, подключался к розыгрышу мяча… Но давайте делать скидку на уровень исполнителей — всё-таки у нас уровень футбола не как у «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» или «Брайтона». Если у вратаря есть слабое место, и это игра ногами, то зачем так часто играть через него? «Локо» был на подъёме — и тут такой привоз. У нас есть вратарь, который прекрасно играет ногами — практически без ошибок. Но не все могут быть Акинфеевыми», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.