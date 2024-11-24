Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: 2:5 от «Спартака» — следствие ошибки Лантратова, он даже не в топ-5 вратарей РПЛ

Созин: 2:5 от «Спартака» — следствие ошибки Лантратова, он даже не в топ-5 вратарей РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об ошибке голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:5).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«2:5 от «Спартака» — это следствие одной ошибки Лантратова. К сожалению, сейчас Илья не входит даже в пятёрку топ-вратарей РПЛ. Уже не в первый раз в больших матчах у него такие промахи. Ошибок с розыгрышем мяча стало слишком много. Понятно, откуда идёт мода на то, чтобы вратарь играл как последний защитник, подключался к розыгрышу мяча… Но давайте делать скидку на уровень исполнителей — всё-таки у нас уровень футбола не как у «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» или «Брайтона». Если у вратаря есть слабое место, и это игра ногами, то зачем так часто играть через него? «Локо» был на подъёме — и тут такой привоз. У нас есть вратарь, который прекрасно играет ногами — практически без ошибок. Но не все могут быть Акинфеевыми», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Тарханов: непонятно, что Лантратов хотел ещё сделать в моменте с грубой ошибкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android