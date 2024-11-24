Сегодня, 24 ноября, в 11-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Бундеслиги 24 ноября:

«Хольштайн» — «Майнц» — 0:3;

«Боруссия» М — «Санкт-Паули» — 2:0.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 29 очков после 11 матчей. На втором месте располагается «Айнтрахт» из Франкфурта, который заработал 23 очка за аналогичное количество игр. Третью строчку занимает «РБ Лейпциг», у которого 21 очко. В зоне прямого вылета находятся «Хольштайн» (5) и «Бохум» (2).