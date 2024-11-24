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Врач-косметолог подал в суд на Криштиану Роналду — The Sun

Врач-косметолог подал в суд на Криштиану Роналду — The Sun
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На нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду подали в суд из-за неоплаты косметологических услуг в Англии. Об этом сообщает The Sun.

Врач-косметолог Рошан Равиндран утверждает, что португальский футболист не заплатил за процедуры, которые получал во время выступления за «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах. По информации источника, речь идёт о неоплаченном счёте в размере £ 40 тыс. Специалист, который специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей, намерен взыскать невыплаченную сумму через суд.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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