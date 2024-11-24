Андрей Канчельскис: «Спартак» был «Спартаком», когда в нём работали Старостин и Бесков

Экс-полузащитник национальной команды России Андрей Канчельскис рассказал, почему московские клубы в последнее время не завоёвывают трофеи.

«Локомотив» был сильным клубом, когда в нём работали Сёмин и Филатов, а ЦСКА — когда в нём были Газзаев и Гинер. Когда такие пары распадаются, клубы становятся слабее. Это очевидно. То же самое касается «Спартака». Когда в нём работали Старостин и Бесков, «Спартак» был «Спартаком».

А сейчас это не «Спартак». Это ведь всё взаимосвязанные вещи. Когда в наших клубах появятся такие же сильные связки, вместе с ними появится взаимопонимание, и тогда у нас всё наладится. Сейчас в «Спартаке» и ЦСКА нет понимания, что эти связки важны. Вот и результата нет», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После 16-го тура РПЛ московские команды занимают в турнирной таблице места с третьего по шестое. На третьей строчке располагается «Локомотив» (34 очка), на четвёртой — «Спартак», на пятой — «Динамо» (оба — по 31 очку), на шестой — ЦСКА (27).