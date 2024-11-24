Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: «Спартак» был «Спартаком», когда в нём работали Старостин и Бесков

Андрей Канчельскис: «Спартак» был «Спартаком», когда в нём работали Старостин и Бесков
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник национальной команды России Андрей Канчельскис рассказал, почему московские клубы в последнее время не завоёвывают трофеи.

«Локомотив» был сильным клубом, когда в нём работали Сёмин и Филатов, а ЦСКА — когда в нём были Газзаев и Гинер. Когда такие пары распадаются, клубы становятся слабее. Это очевидно. То же самое касается «Спартака». Когда в нём работали Старостин и Бесков, «Спартак» был «Спартаком».

А сейчас это не «Спартак». Это ведь всё взаимосвязанные вещи. Когда в наших клубах появятся такие же сильные связки, вместе с ними появится взаимопонимание, и тогда у нас всё наладится. Сейчас в «Спартаке» и ЦСКА нет понимания, что эти связки важны. Вот и результата нет», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После 16-го тура РПЛ московские команды занимают в турнирной таблице места с третьего по шестое. На третьей строчке располагается «Локомотив» (34 очка), на четвёртой — «Спартак», на пятой — «Динамо» (оба — по 31 очку), на шестой — ЦСКА (27).

Материалы по теме
Созин: 2:5 от «Спартака» — следствие ошибки Лантратова, он даже не в топ-5 вратарей РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android