«Ничья — закономерный результат». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о матче с «Пари НН»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

«Мы рассчитывали на большее, но, к сожалению, не получилось. Могли и проиграть, хорошо выступил наш вратарь в конце матча. Думаю, тут превалировало то, что игра была важной для обеих команд. Матч получился закрытым. Ребята вышли очень собранными, команда действовала сконцентрированно. Нам не хватило больше движения впереди, создания моментов. Арбитр сегодня отработал нормально, а там уже специалисты разберутся. Ничья — закономерный результат», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Пари НН» расположился на девятой строчке с таким же количеством очков.