Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничья — закономерный результат». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о матче с «Пари НН»

«Ничья — закономерный результат». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Мы рассчитывали на большее, но, к сожалению, не получилось. Могли и проиграть, хорошо выступил наш вратарь в конце матча. Думаю, тут превалировало то, что игра была важной для обеих команд. Матч получился закрытым. Ребята вышли очень собранными, команда действовала сконцентрированно. Нам не хватило больше движения впереди, создания моментов. Арбитр сегодня отработал нормально, а там уже специалисты разберутся. Ничья — закономерный результат», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Пари НН» расположился на девятой строчке с таким же количеством очков.

Материалы по теме
Виктор Гончаренко: «Пари НН» был ближе к победе, чем «Динамо» Махачкала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android