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Писарев: вернётся ли «Балтика» в РПЛ — 100%. Появится ли пиво на стадионах — это вопрос

Писарев: вернётся ли «Балтика» в РПЛ — 100%. Появится ли пиво на стадионах — это вопрос
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Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что на 100% верит в возвращение калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

— Сможет ли «Балтика» вернуться в элитный дивизион?
— Сможет, «Балтика» вернётся, 100%. Вернётся ли пиво на трибуны — вот это вопрос, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

После 20 туров Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют с владикавказской «Аланией». Матч состоится 29 ноября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 мск.

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