Джейми Реднапп: игроки «МЮ» не стали великими из-за прихода Аморима

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму необходимо время.

«Через две минуты мы подумали: «Ух ты, мессия здесь». Но в конце они показали свою истинную сущность — качество не то. У тренера нет волшебной палочки, у него почти не было времени поработать с этими игроками. Он пытается создать систему и стиль игры, но ему понадобится время.

Игроки, которые подводили вас в течение последнего года или около того, не стали вдруг великими из-за того, что в клуб пришёл Аморим. Так не бывает. Поэтому терпение, время, и он многое узнает о том, кто станет частью его плана, а кто — нет», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в первом матче под руководством Рубена Аморима в игре 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» (1:1).