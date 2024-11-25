Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейми Реднапп: игроки «МЮ» не стали великими из-за прихода Аморима

Джейми Реднапп: игроки «МЮ» не стали великими из-за прихода Аморима
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму необходимо время.

«Через две минуты мы подумали: «Ух ты, мессия здесь». Но в конце они показали свою истинную сущность — качество не то. У тренера нет волшебной палочки, у него почти не было времени поработать с этими игроками. Он пытается создать систему и стиль игры, но ему понадобится время.

Игроки, которые подводили вас в течение последнего года или около того, не стали вдруг великими из-за того, что в клуб пришёл Аморим. Так не бывает. Поэтому терпение, время, и он многое узнает о том, кто станет частью его плана, а кто — нет», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в первом матче под руководством Рубена Аморима в игре 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» (1:1).

Материалы по теме
«У них нет кайфа от жизни». Елагин — об игроках «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android