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Тренер России Писарев считает, что «Рубин» мог бы составить конкуренцию «Краснодару»

Тренер России Писарев считает, что «Рубин» мог бы составить конкуренцию «Краснодару»
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Тренер национальной команды России Николай Писарев высказал своё мнение, что казанский «Рубин» обладает потенциалом, необходимым для конкуренции с «Краснодаром» и московскими клубами.

«Такие клубы, как «Рубин», «Ростов», — им сложно удерживать подобных игроков, поскольку они не ставят высоких задач. Хотя «Рубин» по потенциалу мог бы бросить перчатку и московским клубам, и «Краснодару». У него есть для этого всё — и инфраструктура, и финансы, и история, ведь они становились чемпионами.

Поэтому Мирлинду Даку нужна компания. Если его удержат, надо докупать очень качественных игроков, чтобы замахиваться на призовые места», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

После 16 туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Также казанский клуб дошёл до 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый их матч с ЦСКА завершился вничью (0:0). Вторая игра пройдёт 26 ноября в Москве.

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