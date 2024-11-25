Корнюхин — о Лантратове: игра ногами — не самое сильное его качество

Бывший вратарь «Торпедо» Евгений Корнюхин прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5).

— Техническое оснащение страдает. Игра ногами — не самое сильное качество Ильи Лантратова. Зачем его использовать в розыгрыше мяча, тем более — вводом от ворот? Ну, пусть он тогда катит защитнику, а не защитник — ему. Логично же? Он подработал себе мяч в шаг и видит, что Угальде бежит, делает шаг назад для того, чтобы потом сделать два шага вперёд к мячу и выбить его. Делай передачу с шага. Мяч покроет меньшее расстояние, но зато без ошибок. Шаг назад — и Угальде этого хватило, чтобы накрыть Илью.

— В остальных мячах вы видите какую-то вину Лантратова?

— К нему претензий нет по пропущенным мячам, за исключением первого. Но я так думаю, что команда долго в себя приходила. Поэтому и результат такой, — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Напомним, в матче покером отличился нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Коста‑риканский форвард стал первым футболистом красно-белых с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.