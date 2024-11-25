Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнюхин — о Лантратове: игра ногами — не самое сильное его качество

Корнюхин — о Лантратове: игра ногами — не самое сильное его качество
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Торпедо» Евгений Корнюхин прокомментировал ошибку голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

— Техническое оснащение страдает. Игра ногами — не самое сильное качество Ильи Лантратова. Зачем его использовать в розыгрыше мяча, тем более — вводом от ворот? Ну, пусть он тогда катит защитнику, а не защитник — ему. Логично же? Он подработал себе мяч в шаг и видит, что Угальде бежит, делает шаг назад для того, чтобы потом сделать два шага вперёд к мячу и выбить его. Делай передачу с шага. Мяч покроет меньшее расстояние, но зато без ошибок. Шаг назад — и Угальде этого хватило, чтобы накрыть Илью.

— В остальных мячах вы видите какую-то вину Лантратова?
— К нему претензий нет по пропущенным мячам, за исключением первого. Но я так думаю, что команда долго в себя приходила. Поэтому и результат такой, — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Напомним, в матче покером отличился нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Коста‑риканский форвард стал первым футболистом красно-белых с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.

Материалы по теме
Тарханов: непонятно, что Лантратов хотел ещё сделать в моменте с грубой ошибкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android