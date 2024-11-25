Слот: «Арсенал» уже лидировал с отрывом в восемь очков, но «Манчестер Сити» отыгрался

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по поводу восьмиочкового отрыва от «Манчестер Сити». Вчера, 24 ноября, «красные» одержали волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

«Нет, определённо [это весомое преимущество], но мы также знаем, что нам нужно сделать, чтобы добиться того лидерства, которое у нас есть на данный момент, и одерживать эти победы. Я думаю, что, вероятно, была одна или две игры, в которых мы одержали победу с большим отрывом, но все остальные были с небольшим.

Мы знаем, как трудно выиграть матч, эти игроки выступают в Премьер-лиге дольше, чем я. Уже было в прошлом сезоне или даже позже, когда «Арсенал» лидировал с отрывом в восемь очков, но «Манчестер Сити» отыгрался. Так что вы знаете, что есть «Арсенал», «Сити», «Челси» и другие команды – «Тоттенхэм» тоже был великолепен вчера – они все способны выигрывать много игр подряд. Приятно иметь такое положение, но мы определённо не собираемся увлекаться», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В следующем туре подопечные Арне Слота сыграют с «Манчестер Сити». Матч состоится 1 декабря, начало — в 19:00 мск.