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Слот: «Арсенал» уже лидировал с отрывом в восемь очков, но «Манчестер Сити» отыгрался

Слот: «Арсенал» уже лидировал с отрывом в восемь очков, но «Манчестер Сити» отыгрался
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по поводу восьмиочкового отрыва от «Манчестер Сити». Вчера, 24 ноября, «красные» одержали волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Собослаи – 30'     1:1 Армстронг – 42'     2:1 Фернандеш – 56'     2:2 Салах – 65'     2:3 Салах – 83'    

«Нет, определённо [это весомое преимущество], но мы также знаем, что нам нужно сделать, чтобы добиться того лидерства, которое у нас есть на данный момент, и одерживать эти победы. Я думаю, что, вероятно, была одна или две игры, в которых мы одержали победу с большим отрывом, но все остальные были с небольшим.

Мы знаем, как трудно выиграть матч, эти игроки выступают в Премьер-лиге дольше, чем я. Уже было в прошлом сезоне или даже позже, когда «Арсенал» лидировал с отрывом в восемь очков, но «Манчестер Сити» отыгрался. Так что вы знаете, что есть «Арсенал», «Сити», «Челси» и другие команды – «Тоттенхэм» тоже был великолепен вчера – они все способны выигрывать много игр подряд. Приятно иметь такое положение, но мы определённо не собираемся увлекаться», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

В следующем туре подопечные Арне Слота сыграют с «Манчестер Сити». Матч состоится 1 декабря, начало — в 19:00 мск.

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