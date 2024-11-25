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Лацио — Болонья, результат матча 24 ноября 2024, счёт 3:0, Серия А 2024-2025

Гол Самуэля Жиго помог «Лацио» разгромить «Болонью» в матче 13-го тура Серии А
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Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Рапуано (Италия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Лацио».

Италия — Серия А . 13-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Жиго – 68'     2:0 Дзакканьи – 72'     3:0 Деле-Баширу – 90+2'    
Удаления: нет / Побега – 35'

На 35-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Томмазо Побега. На перерыв команды ушли при равном счёте, оставив зрителей без забитых мячей. На 68-й минуте экс-игрок московского «Спартака» Самуэль Жиго вывел «Лацио» вперёд. На 72-й минуте Маттиа Дзакканьи забил второй мяч «орлов». На 90+3-й минуте Фисайо Деле-Баширу довёл счёт до разгромного — 3:0.

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 28 очков за 13 матчей. «Болонья» заработала 18 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 29 очков за 13 игр.

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