Результаты матчей Серии А 24 ноября

Вчера, 24 ноября, прошли матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей итальянской Серии А 24 ноября:

«Дженоа» — «Кальяри» — 2:2;

«Торино» — «Монца» — 1:1;

«Комо» — «Фиорентина» – 0:2;

«Наполи» – «Рома» — 1:0;

«Лацио» — «Болонья» — 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 29 очков после 13 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавшая 28 очков. Третье место с 28 очками занимает миланский «Интер». На четвёртом и пятом месте находятся «Фиорентина» и «Лацио», также набравшие по 28 очков.