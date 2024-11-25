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Результаты матчей Ла Лиги 24 ноября

Результаты матчей Ла Лиги 24 ноября
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В воскресенье, 24 ноября, прошли матчи 14-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 24 ноября:

«Осасуна» — «Вильярреал» — 2:2;
«Севилья» — «Райо Вальекано» — 1:0;
«Леганес» — «Реал» Мадрид — 0:3;
«Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 34 очка после 14 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 30 очков. Третье место с 29 очками занимает мадридский «Атлетико». На четвёртом и пятом местах находятся «Вильярреал» и «Атлетик» из Бильбао, набравшие 25 очков и 23 очка соответственно.

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